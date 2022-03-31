E-Devlet'ten başvuru yapanlardan gerekli şartları taşıyanların hesaplarına para yatıyor! 1259 TL'den 1.611 TL'ye çıktı! Okul masrafları karşılanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemelerinde miktarı arttırdı. Başvurusu kabul edilen herkes veriliyor. Güzel haber geldi, vatandaşlara ödeme yapılacak. Eğitim hayatının devam etmesi ve ihtiyaçların karşılanması için Bakanlık tarafından her yıl öğrenciler için para yardımı yapılıyor. 2022 yılında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra destek ödemelerine de zam geldi. Böylelikle SED yardımı olarak da bilinen öğrenci destek ödemeleri 1259 TL'den 1.611 TL'ye yükseldi. Peki kimler SED yardımı alabilir? Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizde...
Paralar başvurusu kabul edilen öğrencilerin ya da velilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailelerin çocuklarının desteklenmesine yönelik sosyal hizmet modeli olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulaması kapsamında başvuruları e-Devlet'ten kabul ediyor. Bakan Derya Yanık, mart ayında toplam 236 milyon liralık ödeme yapıldığını duyurdu. Aileler bu ödemeler ile çocuklarının okul masrafları karşılayabilecek. İşte başvuru detayları...
Milyonlarca kişinin beklediği ödemelerde Mart ayı için paralar hesaplara yattı. 2021 yılında 1259 TL olarak ödenen SED yardımları 2022 yılında zamlanarak 1.611 TL oldu. Destek ödemelerinden yararlanmak isteyenler başvuruların nasıl yapıldığını merak ediyor. İsteyenler e-Devlet üzerinden müracaata bulunabiliyor. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları kabul ediliyor
Sosyal ve Ekonomik Destek kısaca SED yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca veriliyor. Bakan Derya Yanık, toplumun dezavantajlı kesimlere yönelik Bakanlık tarafından birçok destek hizmeti sunulduğunu ifade etti. Bu çerçevede çocukların okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç sahibi ailelere SED parası sağlandığını kaydeden Bakan Yanık, böylece çocukların ailelerinin yanında büyüdüklerini, SED hizmetiyle ekonomik koşullar nedeniyle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Bakan Yanık, SED ödemesinin her ay düzenli yapıldığını belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon TL SED ödemesi yaptık." dedi. SED hizmetinden 145 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama 1649 TL ödendiği bilgisini verdi.