E-Devlet’ten başvuru yapanlardan gerekli şartları taşıyanların hesaplarına para yatıyor! 1259 TL’den 1.611 TL’ye çıktı! Okul masrafları karşılanacak

Sosyal ve Ekonomik Destek kısaca SED yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca veriliyor. Bakan Derya Yanık, toplumun dezavantajlı kesimlere yönelik Bakanlık tarafından birçok destek hizmeti sunulduğunu ifade etti. Bu çerçevede çocukların okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç sahibi ailelere SED parası sağlandığını kaydeden Bakan Yanık, böylece çocukların ailelerinin yanında büyüdüklerini, SED hizmetiyle ekonomik koşullar nedeniyle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi hedeflediklerini dile getirdi.