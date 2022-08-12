E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor! Hesabınızı hemen bakın

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli... 200 TL, 500 TL ve 1200 TL veriliyor! Kızılay'a oluşturulan yardım başvurularının sonuçlarının öğrenilebilmesi amacıyla Kızılay'ın resmi internet sitesi kullanılabilir. Bununla birlikte Kızılay para ve erzak yardım müracaatı yapmış olan bireylerin yardımları, ALO 186 hattının aranması ve Kızılay il temsilciliklerinin ziyaret edilmesi ile de öğrenilebilir.