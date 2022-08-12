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Haberler Ekonomi E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor! Hesabınızı hemen bakın

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor! Hesabınızı hemen bakın

E-devlet üstünden Kızılay yardım müracaatlarının sorgu işleminin uygulanabilmesi amacıyla bireylerin ilk olarak e-devlet sistemine giriş yapmaları gereklidir. E-devlet'e giriş yapılmasından sonra arama kısmına "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazılması ve çıkan neticelerin ilkine tıklanması gerekir.

takvim.com.tr
12.08.2022 08:57 - Son Güncelleme: 12.08.2022 08:57
E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor! Hesabınızı hemen bakın

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli... 200 TL, 500 TL ve 1200 TL veriliyor! Kızılay'a oluşturulan yardım başvurularının sonuçlarının öğrenilebilmesi amacıyla Kızılay'ın resmi internet sitesi kullanılabilir. Bununla birlikte Kızılay para ve erzak yardım müracaatı yapmış olan bireylerin yardımları, ALO 186 hattının aranması ve Kızılay il temsilciliklerinin ziyaret edilmesi ile de öğrenilebilir.

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E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor! Hesabınızı hemen bakın

Kişisel olarak müracaat yapılması dolayısıyla, Kızılay ile birlikte başka devlet kurumlarına oluşturulan müracaatların neticeleri da bu ekran üstünde görünür.

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor! Hesabınızı hemen bakın

Kızılay Para Yardımı

Kızılay para yardımı uygulaması, gereksinim sahiplerine Kızılay doğrultusundan verdiği belirli bir ücret kampanyasıdır.

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor! Hesabınızı hemen bakın

Dönemsel olarak sunulmuş olan müracaat tarihlerinde Kızılay para yardımı müracaatı yapabilir ve gereksinim sahipleri, bu yardım yardımıyla her ay gereksinimlerini giderebilecekleri bir oran parayı alabilirler.

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız yeterli! 500 TL ve 1200 TL veriliyor! Hesabınızı hemen bakın

Para yardımı, Kızılay doğrultusundan aylık olarak ödenir.

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