E Devlet üzerinden şimdi kontrol edin! SSK, SGK, Bağkur'luların maaşı salisesinde kesiliyor: Eğer bu harfler varsa...
SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı alan herkesi ilgilendiriyor. Emekli maaşı ile ilgili çok önemli uyarı geldi. Hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Türkiye'de milyonlarca emekli bulunuyor ve emekli olmak için birçok kişi sıra bekliyor. Bazı durumlarda emekli maaşları eksik yatabiliyor. SGK hizmet dökümüne baktığınızda primlerinizin yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de bulunuyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşları kesebiliyor. Peki bu harfler ne anlama geliyor? Emekli maaşı kesilen ne yapmalı? İşte merak edilen tüm detaylar!
03.05.2022 17:20 - Son Güncelleme: 03.05.2022 17:20
Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu kapsamda harekete geçti. Emekli maaşınız eksik yatabiliyor. SGK hizmet dökümüne baktığınızda primlerinizin yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşları kesebiliyor. Peki bu harfler ne anlama geliyor? Emekli maaşı kesilen ne yapmalı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
SAHTE SİGORTA BİLDİRİMİ YAPILIRSA...
SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır.