E Devlet üzerinden şimdi kontrol edin! SSK, SGK, Bağkur’luların maaşı salisesinde kesiliyor: Eğer bu harfler varsa...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu kapsamda harekete geçti. Emekli maaşınız eksik yatabiliyor. SGK hizmet dökümüne baktığınızda primlerinizin yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşları kesebiliyor. Peki bu harfler ne anlama geliyor? Emekli maaşı kesilen ne yapmalı? İşte konu hakkında tüm detaylar!