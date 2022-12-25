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Haberler Ekonomi e-Devlet üzerinden hakkınızı kontrol edin! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar... PTT'den 1.085 TL ödeme yapılacak! 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor!

e-Devlet üzerinden hakkınızı kontrol edin! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar... PTT'den 1.085 TL ödeme yapılacak! 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor!

Kirasını ödeyemeyen ailelere para desteği eksiksiz bir şekilde devam ediyor. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere sırası ile toplamda 1.085 TL nakit para desteği veriyor. Başvuru şartlarını karşılayanlar ödemeleri alabilmek için en yakın PTT şubesine gidecek. İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
25.12.2022 16:02 - Son Güncelleme: 25.12.2022 16:03
PTT’den 1.085 TL ödeme yapılacak! 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! e-Devlet üzerinden hakkınızı kontrol edin! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Devlet destek ödemeleri kaldığı yerden devam ediyor. İhiyaç sahiplerine, dar gelirlilere verilecek 1.085 TL desteğin detayları belli oldu. Anında e-Devlet üzerinden kontrol edip PTT'den kimliğiniz ile beraber paranızı çekebilirsiniz. Başvuru şartlarını taşıyan herkes hemen parasını nakit olarak alabilecek. İşte 1.085 TL yardım detayları ve başvuru şartları haberimizde!

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PTT’den 1.085 TL ödeme yapılacak! 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! e-Devlet üzerinden hakkınızı kontrol edin! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Bu destek ödemelerinden biri olan kira destek ödemesi ise vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu destek ödemesi aylık olarak yapılıyor. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla vatandaşa aktarılıyor.

PTT’den 1.085 TL ödeme yapılacak! 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! e-Devlet üzerinden hakkınızı kontrol edin! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Yapılan başvurularda dar gelirli kişilere öncelik veriliyor.

PTT’den 1.085 TL ödeme yapılacak! 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! e-Devlet üzerinden hakkınızı kontrol edin! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Başvuruyu yapan kişinin durumu araştırıldıktan sonra yardımdan yararlanıp yararlanmayacağı belirleniyor.

PTT’den 1.085 TL ödeme yapılacak! 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! e-Devlet üzerinden hakkınızı kontrol edin! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Kira yardımları 12 boyunca yapılıyor. Bu yardım kişi bazında değil, hane bazında düzenleniyor.

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