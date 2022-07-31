E-Devlet şifrenizle girerek kontrol edin! Bu ay anında alınacak! Hesaplara 2354 TL yatırılacak

Bir bireyin bir vatandaşa bakarak evde bakım ödemesi alması istiyorsa şayet Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ki lüzumlu her maddeye uyması gerekmektedir. Evinde engelli yakını ya da engelli olan bireyler var ise bakan vatandaşlara devlet doğrultusundan belirli bir miktarda ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme miktarı 1509 lira iken Temmuz ayında 2354 TL'ye yükseltildi.