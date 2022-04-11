E-devlet ekranına girenler hemen ulaşıyor! 1100 TL PANDEMİ YARDIMI! Sosyal yardım almak isteyenler başvuru ve sorgulama yapıyor!

1100 TL pandemi yardımı alınabiliyor mu? Başvuru ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? soruları gündemde yer alıyor. Bilindiği üzere tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sürecinde ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL sosyal yardım ödemesi müjdesi verildi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen bu ödemeler için e-Devlet üzerinden başvurular ve sonuç sorgulama işlemi yapılabiliyor. Peki; 1100 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, E devlet ekanı ile 1100 TL sosyal yardım parası başvuru sonuç sorgulama sayfası...