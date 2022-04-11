E-devlet ekranına girenler hemen ulaşıyor! 1100 TL PANDEMİ YARDIMI! Sosyal yardım almak isteyenler başvuru ve sorgulama yapıyor!
Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Online ortamda gerçekleştirilen başvuru ve sonuç sorgulama işlemleri e- Devlet üzerinden yapılabiliyor. Binlerce kişi 1.100 TL pandemi yardımlarının halen devam edip etmediğini merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 'E-Devlet pandemi yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı' araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz haftalarda Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını duyurmuştu. İşte detaylar...
1100 TL pandemi yardımı alınabiliyor mu? Başvuru ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? soruları gündemde yer alıyor. Bilindiği üzere tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sürecinde ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL sosyal yardım ödemesi müjdesi verildi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen bu ödemeler için e-Devlet üzerinden başvurular ve sonuç sorgulama işlemi yapılabiliyor. Peki; 1100 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, E devlet ekanı ile 1100 TL sosyal yardım parası başvuru sonuç sorgulama sayfası...
Maddi durumu iyi olmayan hanelere 1100 TL pandemi yardımı için başvurular e Devlet üzerinden alındı. Bu ödemelerde Faz 3 süreci ve başvuruları devam ederken bir yandan da sonuçlar merak ediliyor. Vatandaşlar sonuçları için yine aynı sistem üzerinden sorgulama yapabilecek.
1100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti.
Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.