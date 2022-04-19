Duyuru yapıldı! Anne ve babalara 50 bin TL ve 100 bin TL ödeme yapılacak!
Pahalılaşan gündelik hayat şartlarına karşın çocuğunun ya da çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan anne babalara, kamu bankasından destek müjdesi geldi. Halk Bankası, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine eğitim kredisi kategorisi altında nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Halk Bankası'nın eğitim kredisi hizmetine yönelik ayrıntılar
Döviz kurlarında ve diğer ekonomi alanlarında yaşanan olumsuz gelişmeler, gündelik hayat içerisinde satın alınan tüm hizmet başlıklarına yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Yeni dönemde temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılama noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar, bir de çocuklarının eğitim masraflarının derdine düştüler.
Kırtasiye, kitap, defter ve okul giderlerini karşılamak amacı ile destek noktaları aramaya başlayan vatandaşlara, devlet bankasından yanıt geldi. "Önce Halk Sonra Banka1 sloganı ile yola çıkan Halk Bankası, yeni dönemde de vatandaşın yanında olduğunu göstererek, eğitim kredisi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Halk Bankası Eğitim Kredisi 2022
Eğitim hakkının maddi sıkıntılar sebebi ile engellenmemesi gerektiğini düşünen Halk Bankası, bu düşüncesini geliştirmiş olduğu eğitim kredisi hizmeti ile destekledi.
Halk Bankası'nın çocuğunun ya da çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanmaya başlayan anne ve babalar için geliştirmiş olduğu eğitim kredisinin detayları belli oldu.