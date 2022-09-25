Duyanlar ATM yolunu hemen tuttu! Emekliye 25 bin TL ödeme 5 dakikada yatıyor! SSK, Bağkur, 4C'li + EYT'li TC numarası 2-4-6-8 olan kişiler...
SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri amacıyla faizsiz kredi olanağı tanıyan bankalar, emeklilerin en çok araştırdığı husus oldu. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen ve sıfır faizle kredi inceleyen emekliler faizsiz kredi müjdesi bekliyor. Ziraat Bankası ile Halkbank emekli maaş ödemelerini yaptığı emeklilere özel kampanyalar sunuyor. SGK-SSK ve Bağ-kur emeklilerine kredi veren Ziraat Bankası ile Halkbank çok ideal faiz oranları ile emeklilere kredi veriyor. Öte yandan emekliler için diğer bankaların kredi kampanyaları da dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Emekliler ve emekli olacak kişiler güncel kredi miktarlarını merak ediyor. Emekli vatandaşlar zaman zaman kredi çekmeye ihtiyaç duyabiliyor. Emekliye kredi, faizsiz kredi veren bankalar var mı inceleyen emekliler, emekliye faizsiz kredi müjdesi var mı diye de araştırıyor. Bankalar emekliler amacıyla ideal faizli mini gereksinim kredisi kampanyalarını yalnızca kendi müşterileri amacıyla yapıyor. Peki SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri amacıyla ideal faizli gereksinim kredisi veren bankalar hangileri? İşte merak edilenler!
Kredi üst limiti 100.000 TL'dir.
Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Tahsis ücretine %10 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir. Kredi faiz oranları; Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, kredi kartı başvurusu yapmayı, en az iki adet otomatik ödeme talimatı vermeyi, Hayat Sigortası yaptırmayı ve İnternet/Mobil/Dialog üyeliklerinden en az bir tanesini yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.
*İlgili ürünleri bulunmayan veya başvuru talep etmeyen müşterilerimiz için; tahsis ücretli faiz oranı 50.000 TL'ye kadar %1,65, 50.001-100.000 TL'ye kadar %1,79 olarak uygulanacaktır.