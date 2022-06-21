Duyan gözlerini fal taşı gibi açacak! 22 Haziran konut-taşıt- ihtiyaç kredisi faiz oranları! Görülmemiş teklifle kafalar rahatlayacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank...
Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları merak ediliyor. Bankaların kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığı akıllarda yer edindi. Bankaların sitelerinde yer alan hesaplama araçları sıklıkla ziyaret edilirken bir yandan da yapılan son dakika açıklamaları önemini koruyor. Haziran ayıyla birlikte bazı bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında ufak tefek değişikler yaşandığı görülüyor. Bununla beraber bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini öğrenmek isteyen binlerce kişi son açıklamaları inceleme altına alıyor. İşte güncel kredi faiz oranları!
21.06.2022 23:43 - Son Güncelleme: 21.06.2022 23:43
Kredi faizinde en uygun fırsat yenilenirken Haziran ayı taşıt-konut-ihtiyaç faiz oranları, kredi çekeceklerin sıkı takibine alınıdı. Bu ayla birlikte pek çok banka rakamlarda güncelleme yaptı. Her ayın belirli tarihlerinde bilindiği üzere kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları değiştirip duyuruyor. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapılıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları...