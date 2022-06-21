Duyan gözlerini fal taşı gibi açacak! 22 Haziran konut-taşıt- ihtiyaç kredisi faiz oranları! Görülmemiş teklifle kafalar rahatlayacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank...

Kredi faizinde en uygun fırsat yenilenirken Haziran ayı taşıt-konut-ihtiyaç faiz oranları, kredi çekeceklerin sıkı takibine alınıdı. Bu ayla birlikte pek çok banka rakamlarda güncelleme yaptı. Her ayın belirli tarihlerinde bilindiği üzere kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları değiştirip duyuruyor. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapılıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları...