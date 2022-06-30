Dul veya yetim aylığı alanlara taban maaş müjdesi! %75,50,25! Hisseleri oranında dev kazanç kapısı aralandı! 2 bin 625 lira...

Temmuz ayında emekli, asgari ücretli, memur, devletten dul-yetim aylığı alan yani toplamda milyonlarca kişi zamlı maaşlarına kavuşacak. 6 aylık enflasyonla memur ve emeklilere gelecek zam oranı kesinleşecek. Gözler TÜİK'in açıklama yapacağı 4 Temmuz'da çevrilirken bir yandan da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre en düşük emekli maaşı 3. 500 TL oldu. Bulunla birlikte dul ve yetim aylığı alanlar da zamdan etkilendi. İşte taban aylık düzenlemesi hakkında bilgiler...