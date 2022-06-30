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Haberler Ekonomi Dul veya yetim aylığı alanlara taban maaş müjdesi! %75,50,25! Hisseleri oranında dev kazanç kapısı aralandı! 2 bin 625 lira...

Dul veya yetim aylığı alanlara taban maaş müjdesi! %75,50,25! Hisseleri oranında dev kazanç kapısı aralandı! 2 bin 625 lira...

En düşük emekli aylığı ödemesi değişti. Merakla bekleniyordu ve açıklama geldi. Son dakika haberine göre Temmuz'dan itibaren 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya çıkacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlara da müjde duyuruldu. Dul ve yetimlerin aylıkları da yükseliyor. 2 bin 625 lira ödeme! Hisseleri oranında dev kazanç sağlanacak. Temmuz ayı her kesimden vatandaşa ilaç olacak. İşte detaylar...

30.06.2022 16:33 - Son Güncelleme: 30.06.2022 16:33
Dul veya yetim aylığı alanlara taban maaş müjdesi! %75,50,25! Hisseleri oranında dev kazanç kapısı aralandı! 2 bin 625 lira...

Temmuz ayında emekli, asgari ücretli, memur, devletten dul-yetim aylığı alan yani toplamda milyonlarca kişi zamlı maaşlarına kavuşacak. 6 aylık enflasyonla memur ve emeklilere gelecek zam oranı kesinleşecek. Gözler TÜİK'in açıklama yapacağı 4 Temmuz'da çevrilirken bir yandan da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre en düşük emekli maaşı 3. 500 TL oldu. Bulunla birlikte dul ve yetim aylığı alanlar da zamdan etkilendi. İşte taban aylık düzenlemesi hakkında bilgiler...

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Dul veya yetim aylığı alanlara taban maaş müjdesi! %75,50,25! Hisseleri oranında dev kazanç kapısı aralandı! 2 bin 625 lira...

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları Temmuz zammı ile birlikte yükselecek. Zam 4 Temmuz tarihinde belli olacak. TÜİK Pazartesi günü saat 10:00'da enflasyon oranını duyracak. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için zam oranı netleşecek.

Dul veya yetim aylığı alanlara taban maaş müjdesi! %75,50,25! Hisseleri oranında dev kazanç kapısı aralandı! 2 bin 625 lira...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Dul veya yetim aylığı alanlara taban maaş müjdesi! %75,50,25! Hisseleri oranında dev kazanç kapısı aralandı! 2 bin 625 lira...

Zam oranları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, bazı emeklilere taban aylık düzenlemesi sayesinde ikinci bir artış daha yapılacak.

Dul veya yetim aylığı alanlara taban maaş müjdesi! %75,50,25! Hisseleri oranında dev kazanç kapısı aralandı! 2 bin 625 lira...

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Meclis'e önceki gün sunulan yasa teklifiyle emeklilere ek ödeme dahil en düşük aylık ödemesinin 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkarılması öngörülmüştü.

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