Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? %36,36 zam NETLEŞTİ + 3.750 TL ödeme! ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödeme takvimi ve LİSTESİ!

Dul ve yetim aylığı alanlara müjde! 2023 güncel dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı belli oldu. Dul/yetim maaşlarına zam yapıldı. En düşük emekli maaşı alt sınırının 5 bin 500 liradan 7500 TL'ye yükselmesiyle birlikte yüzbinlerce vatandaşın yararlandığı dul ve yetim maaşlarında da artış oldu. Peki Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI Dul ve yetim aylığı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte hesaplamalar ve diğer detaylar...