Düğünü olanlara ilaç gibi gelecek! Maaşın 24 katı çeyiz parası olarak hesaplara yatacak! Karşılıksız geri ödemesiz! 36.000 TL almak için başvurular...

Evlilik hazırlığında olanlara ilaç gibi gelecek. SGK çeyiz parası ödüyor. Tam 36.000 TL! Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan desteklerden birisi de evlenme ödeneği. SGK'ya yazılı başvuru yapılması durumunda süreç başlıyor. Ödemeden yararlanmak isteyen binlerce kişi şartları ve başvuru detaylarını merak ediyor. Ödemeler etek seferlik ve toplu halde yapılıyor. Peki çeyiz parası kimlere verilir? Evlenme ödeneği şartları neler? İşte konuya ilişkin bilgiler...