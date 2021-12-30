Düğüm noktası çözüldü! Milyonlarca çalışanın hesabına 12 bin 976 TL yatacak! 2022'de zam geliyor, tavan ücretler artıyor... Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiren haber geldi. Yeni yılla birlikte hepsine zam geliyor. Kıdem tazminatı tavan ücreti 12.976 lira oluyor. Kıdem tazminatının ne kadar artacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Yeni yılla birlikte hangi ödemelere zam geleceği de merak ediliyor. İşte o soru ve cevaplar...