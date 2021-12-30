Düğüm noktası çözüldü! Milyonlarca çalışanın hesabına 12 bin 976 TL yatacak! 2022'de zam geliyor, tavan ücretler artıyor...
Yeni yılın gelmesiyle birlikte artacak ücretler tek tek açıklandı. Özellikle çalışan kesim tarafından zam haberleri sıkı takibe alınıyor. 2022 Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından birçok ödemede artış yaşandı. 2022'de artışa geçen ücretlerden biri de kıdem tazminatı tavanı oldu. 1 yıl veya daha uzun süre aynı şirkette çalışan kişilerin işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı ödemesi yapılıyor. Bu ücret işçinin maaşı ile doğru orantılı olarak artıyor. 2022 yılında kıdem tazminatı tavanı 12 bin 976 TL olacak. İşte tüm merak edilen soruların yanıtı!
Düğüm noktası çözüldü! Milyonlarca çalışanın hesabına 12 bin 976 TL yatacak! 2022'de zam geliyor, tavan ücretler artıyor... Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiren haber geldi. Yeni yılla birlikte hepsine zam geliyor. Kıdem tazminatı tavan ücreti 12.976 lira oluyor. Kıdem tazminatının ne kadar artacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Yeni yılla birlikte hangi ödemelere zam geleceği de merak ediliyor. İşte o soru ve cevaplar...
Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor. Yeni yılla birlikte zam geliyor. Tavan ücret 12.976 lira oluyor. Kıdem tazminatının ne kadar artacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor.
Soru: 1975 doğumluyum. 1992 sigorta girişim ve 4200 primim var. EYT çıkarsa diye çocuk borçlanması yaptım. EYT çıkarsa faydalanabilir miyim? Normalde 49 yaş, 5600 emekli olacaktım. EYT öne çeker mi?
Cevap: Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Sizin durumunuzda 20 yıl çalışıp, 5600 prim gün ile 49 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Ancak hem çalışma yılınız hem de prim gün sayınız eksik. Bu durumda EYT çıksa dahi bu haktan yararlanamazsınız.
ÖLEN OĞLUNUZDAN MAAŞ ALIRSINIZ
Soru: Bekâr olan oğlum 2011'de iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Annesi olarak ne kadar maaş alırım?
Cevap: Çalışma yılı, prim gün sayısı açısından gerekli şartları taşıyorsa ölen sigortalının anne ve babasına maaş bağlanır. Sizin gelirinizin asgari ücretin net tutarından az olması ve başka gelirinizin olmaması halinde emekli aylığından yararlanabilirsiniz. Eğer 65 yaşın üstünde iseniz bu şartları taşımanız halinde ölüm aylığı bağlanıyor. Ne kadar maaş alacağınız konusunu ise Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplayabilir.