Düğüm çözüldü! 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? 2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu!

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi çattı. Her sene Ocak ayında maaşlara zam geliyor ve 6 aylık enflasyon oranı tutarların netleşmesinde önemli bir etken oluyor. TÜİK tarafından açıklanan 2022 Aralık ayı enflasyon tutarlarıyla beraber Ocak 2023 emekli memur maaş zammı netleşti. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekliye ne kadar zam geldi? İşte tüm detaylar haberimizde!