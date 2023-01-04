Düğüm çözüldü! 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? 2023 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu!
Emekli maaş zammı için beklenen gün geldi, çattı. Milyonlarca emekli 3 Ocak 2023 günü açıklanacak zam tutarlarına odaklanmıştı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın 6 ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına yapılacak zammı öğreniyor. Zam oranı netleşti.Peki, 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? SSK Bağkur'lu emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar!
Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi çattı. Her sene Ocak ayında maaşlara zam geliyor ve 6 aylık enflasyon oranı tutarların netleşmesinde önemli bir etken oluyor. TÜİK tarafından açıklanan 2022 Aralık ayı enflasyon tutarlarıyla beraber Ocak 2023 emekli memur maaş zammı netleşti. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekliye ne kadar zam geldi? İşte tüm detaylar haberimizde!
Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı.
2023 yılının EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI belli oldu!
TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,
Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken
Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!
Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.
Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 25 oranında uygulanacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
3.500,00 4.375,00
3.600,00 4.500,00
3.700,00 4.625,00
3.800,00 4.750,00
3.900,00 4.875,00
4.000,00 5.000,00
4.100,00 5.125,00
4.200,00 5.250,00
4.300,00 5.375,00
4.400,00 5.500,00
4.500,00 5.625,00
4.600,00 5.750,00
4.700,00 5.875,00
4.800,00 6.000,00
4.900,00 6.125,00
5.000,00 6.250,00
5.100,00 6.375,00
5.200,00 6.500,00
5.300,00 6.625,00
5.400,00 6.750,00
5.500,00 6.875,00
5.600,00 7.000,00
5.700,00 7.125,00
5.800,00 7.250,00
5.900,00 7.375,00
6.000,00 7.500,00
6.100,00 7.625,00
6.200,00 7.750,00
6.300,00 7.875,00
6.400,00 8.000,00
6.500,00 8.125,00
6.600,00 8.250,00
6.700,00 8.375,00
6.800,00 8.500,00
6.900,00 8.625,00
7.000,00 8.750,00
7.100,00 8.875,00
7.200,00 9.000,00
7.300,00 9.125,00
7.400,00 9.250,00
7.500,00 9.375,00
7.600,00 9.500,00
7.700,00 9.625,00
7.800,00 9.750,00
7.900,00 9.875,00
8.000,00 10.000,00
8.100,00 10.125,00
8.200,00 10.250,00
8.300,00 10.375,00
8.400,00 10.500,00
8.500,00 10.625,00
8.600,00 10.750,00
8.700,00 10.875,00
8.800,00 11.000,00
8.900,00 11.125,00