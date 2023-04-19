DSİ İŞÇİ ALIMI SON BAŞVURU GÜNÜ! 908 sürekli işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta? iskur.gov.tr: DSİ personel alımı başvuru ekranı! Aşçı, bahçıvan...

DSİ bünyesine Elektrik, Elektrik-elektronik, elektrik-jeneratör, inşaat, tarım, makine, yer altı suları, bilgisayar, pompa, harita tapu ve kadastro, iklimlendirme ve soğutma ile hidrolojik-pnömatik teknisyeni alınacak. Başvurular bir süredir devam ederken, henüz başvuru yapmamış olanlar başvurular hakkında bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu. Peki DSİ 908 sürekli işçi alımı son başvuru ne zaman? İşte kura tarihi ve saati! DSİ personel alımı başvuru ekranı, şartları ve diğer merak edilenler...