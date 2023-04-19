DSİ İŞÇİ ALIMI SON BAŞVURU GÜNÜ! 908 sürekli işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta? iskur.gov.tr: DSİ personel alımı başvuru ekranı! Aşçı, bahçıvan...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı yappılacak. 17 Nisan Pazartesi itibarıyla başlayan DSİ 908 sürekli işçi alımı başvuruları devam ediyor. Başvuru yapmak isteyenler Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya internet sitesi (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla başvuru işlemlerini yapabiliyor. Peki DSİ 2023 işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek, son gün ne zaman? Kura yeri ve saati belli oldu mu? İşte branş dağılımı, başvuru şartları, DSİ 908 sürekli işçi alımı başvuru ekranı ve kontenjanlar...
DSİ bünyesine Elektrik, Elektrik-elektronik, elektrik-jeneratör, inşaat, tarım, makine, yer altı suları, bilgisayar, pompa, harita tapu ve kadastro, iklimlendirme ve soğutma ile hidrolojik-pnömatik teknisyeni alınacak. Başvurular bir süredir devam ederken, henüz başvuru yapmamış olanlar başvurular hakkında bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu. Peki DSİ 908 sürekli işçi alımı son başvuru ne zaman? İşte kura tarihi ve saati! DSİ personel alımı başvuru ekranı, şartları ve diğer merak edilenler...
DSİ 908 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SON BAŞVURU NE ZAMAN?
Devlet Su İşleri (DSİ) sürekli işçi alımı başvuruları 17-21 Nisan tarihleri arasında alınacak. Buna göre henüz başvuru yapmayanlar için son gün 21 Nisan Cuma.
DSİ PERSONEL ALIMI KURA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
908 sürekli işçi alımı, herhangi bir sınava tabi tutulmadan noter kurasıyla gerçekleştirilecek.
İşe alınacak sürekli işçiler, 3 Mayıs'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.
DSİ 908 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Gereken şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.