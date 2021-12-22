Dövizdeki düşüş sonrası market raflarında büyük indirim bekleniyor! %25-30 arası düşüşle A101, Carrefour, ŞOK, Migros, BİM'de tüm ürünler...

Dolar tepetaklak oldu market raflarında büyük indirim bekleniyor! %25-30 arası düşüşle A101, Carrefour, ŞOK, Migros, BİM'de tüm ürünler... Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen sonrasında döviz kurunda yüzde 40'ı bulan bir düşüş yaşandı. Döviz kurunda peş peşe yaşanan düşüşün ardından gözler market raflarındaki etiketlere çevrildi. Marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere yansıtması bekleniyor.