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Haberler Ekonomi Dolgun maaşla en az ilköğretim mezunu işçi alımı başvuru ilanları! İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı başvuru şartları nedir?

Dolgun maaşla en az ilköğretim mezunu işçi alımı başvuru ilanları! İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR en az ilkokul mezunu işçi alımı ilanlarına start verdi. Bazı ilanlara baktığımız vakit o ilde 1 yıldır ikamet ediyor olma koşulu bulunuyor. İlanlara başvurmak bağlamında siteye kayıt olmanız lazım. İŞKUR üzerinden kayıt yapabilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden de hızlıca kayıt olma şansınız bulunuyor. İşte İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı başvuru detayları.

takvim.com.tr
22.12.2022 14:28 - Son Güncelleme: 22.12.2022 14:28
Dolgun maaşla en az ilköğretim mezunu işçi alımı başvuru ilanları! İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR tarafından yeni iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Bu anlamda çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı yapılacak. Çarşı ve mahalle bekçisi hariç, beden işçisi ve şoför alımı için en az ilkokul mezunu olmak yetiyor.

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Dolgun maaşla en az ilköğretim mezunu işçi alımı başvuru ilanları! İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı başvuru şartları nedir?

Başvuru Şartları

Alınan pozisyonlar için istenen genel şartlarında başında T.C. vatandaşı olmak geliyor. Kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması da isteniyor.

Dolgun maaşla en az ilköğretim mezunu işçi alımı başvuru ilanları! İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı başvuru şartları nedir?

Ayrıca başvuran kişilerden sağlık raporu vermeleri de bekleniyor. Erkek adaylarında askerliklerini erteledikleri ya da yaptıklarını belirten bir belge sunmaları gerekiyor.

Dolgun maaşla en az ilköğretim mezunu işçi alımı başvuru ilanları! İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı başvuru şartları nedir?

Bazı kadrolara başvurmak için üniversite mezunu olmak yetiyor fakat bazı kadrolar spesifik olarak bazı bölümlerden mezun olma şartı arıyor.

Dolgun maaşla en az ilköğretim mezunu işçi alımı başvuru ilanları! İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı başvuru şartları nedir?

Ayrıca kadroların bazıları ise deneyim istiyor. Son olarak alım yapılırken kişilerin bir suçtan hüküm giymemiş olmasına ve yüz kızartıcı bir suçu bulunup bulunmadığına da bakılıyor.

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