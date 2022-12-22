Dolgun maaşla en az ilköğretim mezunu işçi alımı başvuru ilanları! İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR tarafından yeni iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Bu anlamda çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi ve şoför alımı yapılacak. Çarşı ve mahalle bekçisi hariç, beden işçisi ve şoför alımı için en az ilkokul mezunu olmak yetiyor.