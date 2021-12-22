Dolar patladı! Kur korumalı TL mevduatı sistemi açıklandı faizler fırladı! işte bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları
Döviz kurunda yaşanan sert dalgalanmalar sonrasında kur korumalı TL mevduat sisteminin ve yeni ekonomi politikalarının açıklanmasının ardından; bir yandan bankaların vadeli mevduat hesap faizleri artarken, diğer yandan dolar kuru düşmeye başladı. 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar ise merak edilmeye başladı. İşte en yüksek faiz veren bankalar.
22.12.2021 15:28
- Son Güncelleme: 22.12.2021 15:28
Açıklama öncesinde en yüksek faiz oranı yüzde 18,25 iken, gelen yeni açıklama ile bu oran yüzde 19,25'e kadar yükseldi. Bankaların mevduat faiz oranlarında artışın devam etmesi bekleniyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
32 günlük en yüksek faiz veren banka:
• Alternatif Bank VOV Hesap Faiz Oranı: %19,25
• Fibabanka Kiraz Hesap Faiz Oranı: %19
• ING Bank e – Turuncu Hesap Faiz Oranı: %19
• Odeabank Oksijen Hesap Faiz Oranı: %19
Alternatif Bank VOV Hesap Faiz Oranı
Alternatif Bank'ın avantajlı vadeli mevduat hesapları arasında yer alan VOV Hesap, şuan için en yüksek mevduat faiz oranına sahip hesap türlerinden biri olarak öne çıkıyor.