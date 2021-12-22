Dolar patladı! Kur korumalı TL mevduatı sistemi açıklandı faizler fırladı! işte bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları

Açıklama öncesinde en yüksek faiz oranı yüzde 18,25 iken, gelen yeni açıklama ile bu oran yüzde 19,25'e kadar yükseldi. Bankaların mevduat faiz oranlarında artışın devam etmesi bekleniyor.

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