Dolar neden düşüyor, sebebi ne? 27 Haziran İslam Memiş dolar yorumları son dakika: 'Fırtınaya hazırlıklı olun!' Dolar ve euro yükselir mi? CANLI DOLAR fiyatları!

Dolar neden düşüyor? Sorusu gündemde merak edilenler arasında yer arıyor. Dolar/TL, BDDK'nın yeni adımı sonrası iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan gelişmeler sık takip edilenler arasında yerini alıyor. Bu kapsamda döviz kurları haftaya düşüşle devam ediyor. Yatırımcılar merakla bu seviyelerin ne kadar süre daha devam edeceğini merak ediyor. Peki, dolar neden düşüyor? Dolar düşer mi, yükselir mi? 27 Haziran 2022 dolar, euro, sterlin uzman yorumları...