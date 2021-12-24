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Haberler Ekonomi Dolar düşünce araç fiyatları ucuzladı mı? 2021 Aralık güncel Hyundai araç fiyatları! Hyundai İ10, İ20, İ30 fiyat listesi…

Dolar düşünce araç fiyatları ucuzladı mı? 2021 Aralık güncel Hyundai araç fiyatları! Hyundai İ10, İ20, İ30 fiyat listesi…

Piyasalardaki dalgalanmalar her kategorilerden ürünlerin fiyatını yakından etkiliyor. Doların sert çakılmasıyla birlikte araba almak için sabırsızlanan vatandaşlar Dolar düşünce araç fiyatları ucuzladı mı? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Otomobil bayilerini gezmeden kolay ve hızlı şekilde bilgi edinmek isteyenler için yılın son günlerinde Hyundai modellerinin ne kadardan satışa sunulduğu merak ediliyor. 2021 Aralık güncel Hyundai araç fiyatlarını haberimizde derledik. Bayilere gitmeden önce bilgi almak isteyenler Hyundai İ10, İ20, İ30 fiyat listesini haberimizde bulabilirsiniz.

24.12.2021 14:07 - Son Güncelleme: 24.12.2021 14:07
Dolar düşünce araç fiyatları ucuzladı mı? 2021 Aralık güncel Hyundai araç fiyatları! Hyundai İ10, İ20, İ30 fiyat listesi…

Gündemde yoğun bir şekilde dolar piyasası ve buna bağlantılı olarak araç fiyatlarının ne yönde değiştiği araştırma konusu oluyor. Hyundai yılın bitmesine az bir zaman kala fiyatlarını güncelledi ve araba almak isteyenler araştırmalarına hız katarak 2021 Aralık güncel Hyundai araç fiyatlarını öğrenmeye çalışıyor. Hyundai İ10, İ20, İ30 fiyat listesini haberimizde derledik. Hyundai'den bütçesine uygun bir otomobil almak isteyenler model fiyat karşılaştırması yapabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dolar düşünce araç fiyatları ucuzladı mı? 2021 Aralık güncel Hyundai araç fiyatları! Hyundai İ10, İ20, İ30 fiyat listesi…
HYUNDAİ İ10 FİYAT LİSTESİ

i10 Yakıt Tipi Şanzıman Tipi Azami / Maksimum Liste Fiyatı Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 244.700 TL 240.700 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 253.800 TL 251.050 TL
Dolar düşünce araç fiyatları ucuzladı mı? 2021 Aralık güncel Hyundai araç fiyatları! Hyundai İ10, İ20, İ30 fiyat listesi…

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 263.800 TL 258.800 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 330.850 TL 262.158 TL

Dolar düşünce araç fiyatları ucuzladı mı? 2021 Aralık güncel Hyundai araç fiyatları! Hyundai İ10, İ20, İ30 fiyat listesi…
HYUNDAİ İ20

i20 Yakıt Tipi Şanzıman Tipi Azami / Maksimum Liste Fiyatı Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 325.960 TL 263.400 TL
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 351.700 TL 326.643 TL
Dolar düşünce araç fiyatları ucuzladı mı? 2021 Aralık güncel Hyundai araç fiyatları! Hyundai İ10, İ20, İ30 fiyat listesi…

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 361.500 TL 332.105 TL
1.4 MPI 100 PS Style Plus Benzin Otomatik 380.800 TL 370.600 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 391.800 TL 384.450 TL

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