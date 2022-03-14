Doktor, hemşire, diş hekimi, ebe, pratisyen maaşları ne kadar oldu? 👨🏻‍⚕️14 MART 2022 SAĞLIKÇIYA EK 5 BİN TL ZAM! Sağlık çalışanı ve EMEKLİSİNİN ek gösterge ile yeni maaşı!