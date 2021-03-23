Doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçiyor

Sosyal devlet olmanın gereği olarak destekler her zaman vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Bu anlamda doğum parası tahsisatı yapılan her doğumun ardından bir kereye mahsus olmak üzere alınabilir. Dünyaya gelen birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için alınan yardım ödemeleri ise değişik meblağdadır. Doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçiyor.

23.03.2021 09:29 - Son Güncelleme: 20.06.2021 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





