Ekonomi gündeminde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında doğalgaz fatura desteği yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında ihtiyaç sahibi ailelere bu desteğin yapılacağını duyurmuştu ve 18 Şubat Cuma günü başvurular alınmaya başlandı. Gözler Mart ayına çevrildi ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Peki Doğalgaz fatura desteği başvuru şartları 2022! Mart ayı doğalgaz yardımı ne zaman ödenecek? Doğalgaz desteği başvuruları nasıl yapılacak?