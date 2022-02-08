Doğal gaz destek ödemeleriyle ilgili flaş gelişme! Isınma parası için başvurular alınmaya başlıyor! Faturasını götüren PTT ile alacak! 1150 liraya kadar...
Şubat ayının ilk haftasını geride bırakmamızla birlikte doğal gaz desteği hakkında araştırmalar artmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şubat`ın ikinci yarısında başvuruları alacağız'' demişti. Yanık'ın açıklamasına göre yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapılacak. Peki doğalgaz destek ödemeleri ne zaman verilecek? Doğal gaz destek parası başvuruları ne zaman alınacak? Doğal gaz desteğinden kimler faydalanabilir? İşte doğalgaz yardımı hakkında son dakika gelişmeler ve başvurular hakkında detaylı bilgiler...
Doğal gaz destek ödemeleriyle son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 2022 yılında kömür yardımının yanı sıra doğal gaz kullananlar için de destek ödemeleri yapılmaya başlanacağı duyuruldu. Bu kapsamda destekten yararlanmak isteyenler için başvuru ekranı açılacak. Dileyenler de başvuru yapıp sonuca göre gelen aylık faturanın bir kısmını devletten karşılayabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başvuruların detaylarını aktardı. Peki Doğal gaz yardımı desteği başvuruları nasıl, nereden yapılır? Doğal gaz desteği şartları nelerdir, kimler alabilecek? İşte doğal gaz desteği başvuru e devlet ekranı ve diğer tüm merak edilenler…
DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN TARİH VERİLDİ
Hali hazırda her yıl hanelere kömür yardımı yapılıyordu. Bu yıl ilk kez doğal gaz desteği de yapılacak. Bakan Yanık konuya ilişkin "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz.'' dedi.
DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ''Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz.'' bilgilendirmesinde bulundu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
''Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız.''