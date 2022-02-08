Doğal gaz destek ödemeleriyle ilgili flaş gelişme! Isınma parası için başvurular alınmaya başlıyor! Faturasını götüren PTT ile alacak! 1150 liraya kadar...

DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Hali hazırda her yıl hanelere kömür yardımı yapılıyordu. Bu yıl ilk kez doğal gaz desteği de yapılacak. Bakan Yanık konuya ilişkin "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz.'' dedi.