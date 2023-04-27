DİYANET 4538 PERSONEL ALIMI 2023 | sinav.diyanet.gov.tr: Başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve şartlar! Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere 4 bin 38 personel alımı yapılacak. Peki Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte Başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve şartlar!