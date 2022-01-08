Dışı seni yakar, içi beni! Araba fiyatları patlamadan otomobil isteyenler için son çağrı! 48 ay vade N11 araç kredisi geldi
Türkiye'de bir ilke imza atan Fibabanka ve N11, 2. el araç alımlarında geçerli cazip kredi fırsatları sunuyor. Düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile 2022 yılında da artan fiyatlara rağmen araç sahibi olmak isteyenlere ayrıcalıklı fırsatlar sunulacak. Fibabanka'nın yanı sıra Vakıfbank tarafından da ikinci el araç alımlarına yönelik avantajlı oranlar sunulmaya devam ediyor. Otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında bankalardan gelen finansman çözümleri vatandaşların yüzünü güldürdü.
08.01.2022 15:35
- Son Güncelleme: 08.01.2022 15:35
Dijital başvuru yöntemlerini kullanarak kredi talebinde bulunacak vatandaşlar için cazip geri ödeme seçenekleri de uygulanmaktadır. N11 2. El Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında 10.000 – 200.000 TL arasında kredi kullandırılmaktadır.