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Dışı seni yakar, içi beni! Araba fiyatları patlamadan otomobil isteyenler için son çağrı! 48 ay vade N11 araç kredisi geldi

Türkiye'de bir ilke imza atan Fibabanka ve N11, 2. el araç alımlarında geçerli cazip kredi fırsatları sunuyor. Düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile 2022 yılında da artan fiyatlara rağmen araç sahibi olmak isteyenlere ayrıcalıklı fırsatlar sunulacak. Fibabanka'nın yanı sıra Vakıfbank tarafından da ikinci el araç alımlarına yönelik avantajlı oranlar sunulmaya devam ediyor. Otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında bankalardan gelen finansman çözümleri vatandaşların yüzünü güldürdü.

takvim.com.tr
08.01.2022 15:35 - Son Güncelleme: 08.01.2022 15:35
Dışı seni yakar, içi beni! Araba fiyatları patlamadan otomobil isteyenler için son çağrı! 48 ay vade N11 araç kredisi geldi

Fibabanka N11 Araç Kredisi Türkiye'de Bir İlk!

Türkiye'de alışveriş kredilerinde cazip oranları ile dikkat çeken Fibabanka, N11 üzerinden yapılacak ikinci el araç satın alımları için %1,89'dan başlayan faiz oranları ile kredi sağlıyor.

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Dışı seni yakar, içi beni! Araba fiyatları patlamadan otomobil isteyenler için son çağrı! 48 ay vade N11 araç kredisi geldi

Otomobil sektöründe yaşanan fiyat artışları sonrasında 2. el piyasalarında oluşan artış vatandaşların finansman arayışlarını artırmasına neden oldu.

Dışı seni yakar, içi beni! Araba fiyatları patlamadan otomobil isteyenler için son çağrı! 48 ay vade N11 araç kredisi geldi

Dijital başvuru yöntemlerini kullanarak kredi talebinde bulunacak vatandaşlar için cazip geri ödeme seçenekleri de uygulanmaktadır. N11 2. El Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında 10.000 – 200.000 TL arasında kredi kullandırılmaktadır.

Dışı seni yakar, içi beni! Araba fiyatları patlamadan otomobil isteyenler için son çağrı! 48 ay vade N11 araç kredisi geldi

48 aya kadar vade seçeneklerinin de uygulanacağı kredi sayesinde otomobil sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlara finansman desteği sunulacak. Fibabanka'nın N11 taşıt kredisi kampanyası dışında 0 km otomobiller için %2,06'dan başlayan faiz oranları ile krediler de kullandırılmaktadır.

Dışı seni yakar, içi beni! Araba fiyatları patlamadan otomobil isteyenler için son çağrı! 48 ay vade N11 araç kredisi geldi

Nihai fatura tutarı 120 bin TL ve altında olan araçlar için 48 ay olarak belirlenen vade süreleri, 300 bin TL'ye kadar olan araçlar için 36 ay olarak belirlenmiştir.

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