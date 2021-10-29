Dikkat emekliliğiniz yanmasın! SGK uyarı yaptı, tespit edilirse ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor! 7 yıl kuralı...
Milyonlarca çalışanın hayali emekli olup refah bir hayat sürmek ve buna kavuşmak isteyenlerin düzmece sigortacılığa karşı dikkatli olması gerekiyor. SGK uyarı yaptı ve düzmece bir durum tespit edilirse ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Bu duruma 7 yıllık çalışma süresinin 3 buçuk senesini BAĞ-KUR yerine SSK'ya geçirmek isteyenlerde yaşanıyor. Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yakından takip ediliyor ve yasal işlemler uygulanıyor. İşte emekliliğinizin yanmaması için dikkat etmeniz gereken noktalar!
Emeklilik herkesin hayalidir ve sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler, gün sayısını ve yaş şartının tamamlanması durumunda emekli olunabiliyor. Bazı vatandaşlar yasal olmayan işlere karışıyor ve emekli olabilmek amacıyla düzmece sigorta işlerine kalkışıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bunu tespit ettiğinde hem ödenen primleri hem de emekliliği yakıyor. Emekli maaşları ödenmeye başladıysa da faiziyle geri alınıyor. Sigortalılıkta 7 yıl kuralına dikkat edilmesi gerekiyor. İşte tüm detaylar…
Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK'lılar 5000 ile 5975 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşları 2021 yılı itibarıyla kadınlarda 48, erkeklerde 52 yaştan başlıyor. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan SSK'lılar ise en az 7000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.