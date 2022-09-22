Dikkat edin EPT'li olabilirsiniz! 6 milyon EYT'liyi kapsıyor! 7200- 9000 prim günü yerine 5750-5000 prim günüyle YAŞ aranmadan emeklilik! 48,49,50 yaşında...

Eğer bu doğruysa şunu sormak isterim; hükümetler benden bu prim gün sayısını istemedi ki şimdi benden bunu talep etmeye hakları bulunsun. Bu yüzden eğer böyle bir durum varsa, bu kabul edilemez. Çünkü bu sefer EPT (emeklilikte prime takılanlar) olur. Büyük mağduriyetler ortaya çıkar. Yazılarınızda bunu yetkililerimize iletmenizi rica ediyorum.