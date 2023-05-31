Devletten karne parası! Başarı Teşvik Programı ödeniyor! Takdir teşekkür alan öğrencilere 5.104 TL müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...
Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi karnelerini almaya hazırlanıyor. Bu yıl okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler yaz tatiline girmeye yakın karne parası hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Gçetiğimiz aylarda Başarı Teşvik Programı'ndan bahsedilmişti. İlk dönem paraları yatırıldı gözler bu kez ikinci dönem sonuna çevrildi. Karnesinde başarı gösteren öğrencilere para verilecek. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir? Başarı Teşvik Programı şartları neler, ödeme nasıl alınır? İşte merak edilenler...
Başarı Teşvik Programı okulların kapanmasına az bir süre kala tekrar gündeme geldi. Yeni bir sosyal yardım faaliyeti olarak duyurulan Başarı Teşvik Programı'nın müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Erdoğan Başarı Teşvik Programı kapsamında öğrencilere para yardımı yapılacağını belirtmişti. Buna göre asgari ücretin %60'ı kadar verilecek olan başarı teşvik ödemesi 5.104 TL olacak. Sadece MEB'e bağlı okullarda okuyan öğrencilere değil YÖK'e bağlı üniversitelerde eğitim gören öğrencilere de ödeme yapılacak. İşte detaylar...
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI MÜJDESİ
Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi;
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.
Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.
Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."