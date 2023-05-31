Devletten karne parası! Başarı Teşvik Programı ödeniyor! Takdir teşekkür alan öğrencilere 5.104 TL müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Başarı Teşvik Programı okulların kapanmasına az bir süre kala tekrar gündeme geldi. Yeni bir sosyal yardım faaliyeti olarak duyurulan Başarı Teşvik Programı'nın müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Erdoğan Başarı Teşvik Programı kapsamında öğrencilere para yardımı yapılacağını belirtmişti. Buna göre asgari ücretin %60'ı kadar verilecek olan başarı teşvik ödemesi 5.104 TL olacak. Sadece MEB'e bağlı okullarda okuyan öğrencilere değil YÖK'e bağlı üniversitelerde eğitim gören öğrencilere de ödeme yapılacak. İşte detaylar...