Devletten karne hediyesi! Başarı Teşvik Programı başlıyor! Karnesini gösteren öğrencilere 5.104 TL ödeme MÜJDESİ! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...
Milyonlarca öğrenci Cuma günü ilk dönem karnelerini aldı. Öğrenciler yarıyıl tatiline girerken devlet de harekete geçti. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başarı Teşvik Programı'ndan bahsetmişti. Program kapsamında ödeme yapılacağını müjdeleyen Erdoğan başvuru detaylarını da tek tek açıklamıştı. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir? Başarı Teşvik Programı şartları neler, ödeme nasıl alınır? İşte yanıtları!
Yeni bir sosyal yardım faaliyeti duyuruldu. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde verdi. Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan Başarı Teşvik Programı kapsamında öğrencilere para yardımı yapılacağını belirtti. Buna göre asgari ücretin %60'ı kadar verilecek olan başarı teşvik ödemesi 5.104 TL olacak. Bununla birlikte yükseköğrenim öğrencilerine 1110 TL aylık destek ödemesi yapılacağı da açıklandı. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, nasıl başvuru yapılır ? Başarı Teşvik Programı başvuru şartları neler? Kimler alabilir? İşte merak edilenler!
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI" AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı"nı açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi verdi.
ERDOĞAN, ŞUNLARI KAYDETTİ:
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.