Devletten karne hediyesi! Başarı Teşvik Programı başlıyor! Karnesini gösteren öğrencilere 5.104 TL ödeme MÜJDESİ! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Yeni bir sosyal yardım faaliyeti duyuruldu. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde verdi. Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan Başarı Teşvik Programı kapsamında öğrencilere para yardımı yapılacağını belirtti. Buna göre asgari ücretin %60'ı kadar verilecek olan başarı teşvik ödemesi 5.104 TL olacak. Bununla birlikte yükseköğrenim öğrencilerine 1110 TL aylık destek ödemesi yapılacağı da açıklandı. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, nasıl başvuru yapılır ? Başarı Teşvik Programı başvuru şartları neler? Kimler alabilir? İşte merak edilenler!