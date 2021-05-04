Devletten hibe para... Yeni ev alacak vatandaşlar bu habere çok sevinecek! 31.000 TL'si hemen ödeniyor

Yeni ev alacak vatandaşlar bu habere çok sevinecek 31.000 TL ödeme! İlk defa konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet yardımı tüm sürati ile devam ediyor. Yükselen konut maliyetleri ve ev kredisi faiz oranları sonrasında kişilerin konut sahibi olmaları her geçen gün güçleşirken süreçte devlet birikim ile konut sahibi olunmasını teşvik etmek emeli ile ev hesabını uygulamaya almıştı. Bankaların birikim hesapları arasında yer alan ev hesabı ile ilk kez konut alanlara devlet takviyesi olarak hibe para ödemesi yapılacağı duyuru edilmişti. İlk başladığı tarihte ev hesabı açarak birikim yapmaya başlayan bireylere hibe para ödemeleri başlarken konut sahibi olmayı tasarlayan vatandaşlar için fırsat devam ediyor.

04.05.2021 14:30 - Son Güncelleme: 04.05.2021 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





