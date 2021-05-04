Devletten hibe para... Yeni ev alacak vatandaşlar bu habere çok sevinecek! 31.000 TL'si hemen ödeniyor
Yeni ev alacak vatandaşlar bu habere çok sevinecek 31.000 TL ödeme! İlk defa konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet yardımı tüm sürati ile devam ediyor. Yükselen konut maliyetleri ve ev kredisi faiz oranları sonrasında kişilerin konut sahibi olmaları her geçen gün güçleşirken süreçte devlet birikim ile konut sahibi olunmasını teşvik etmek emeli ile ev hesabını uygulamaya almıştı. Bankaların birikim hesapları arasında yer alan ev hesabı ile ilk kez konut alanlara devlet takviyesi olarak hibe para ödemesi yapılacağı duyuru edilmişti. İlk başladığı tarihte ev hesabı açarak birikim yapmaya başlayan bireylere hibe para ödemeleri başlarken konut sahibi olmayı tasarlayan vatandaşlar için fırsat devam ediyor.
Devletin ev teşvikleri yakından takip edilirken bunlar arasında en çok seçim edileni ise ev hesabı olarak çıkıyor. Konut sahibi olmadan evvel bankada ev hesabı açarak her ay düzenli para birikimi yapan bireylere ilk kere konut sahibi olmaları koşulu ile devletderi hibe para desteği yapılıyor. İlk defa konut sahibi olacaklara devletderi hibe para, ilk defa ev alacaklara devlet desteği 2021, yeni ev alanlara, evi olmayanlara devlet desteği şartları neler, konut hesabı nedir, nasıl açılır? Konut hesaplarının ve devlet katkısı ödemelerinin denetimi, bilgi sistemleri dahil, Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılacak ama hesaplara ilişkin her türlü belgenin gizli dahi olsa kurula verilmesi gerekmeyecek.
HESAPTAN PARA ÇEKME HAKKI
Katılımcı birden fazla konut hesabı açtıramayacak ve konut hesabı katılımcı tarafından başka bir bankaya taşınamayacak. Konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarının her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacağı hususuna, katılımcı ile banka arasında yapılacak sözleşmede yer verilecek. Ödeme planı yanında artık faiz oranı da katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilecek. Konut hesabından para çekilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, hesabın açılış tarihi ile çekim tarihine kadar hesapta biriken asgari ödeme tutarının dışında kalan tutar çekilebilecek.
Hesaptan çekim hakkı bir dönem içerisinde en fazla iki defa kullanılabilecek. Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabının bakiyesi, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamayacak.
Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınacak.
Birikim, konut ediniminin hesabın bulunduğu bankaya tevsik edilmesi sonrasında aktarılacak. Bu şartların ihlali durumunda konut hesabına devlet katkısı ödenmeyecek ve hesap konut hesabı statüsünden çıkartılacak. Bakanlık, bankalar tarafından gönderilen belgelerin ulaşmasını takip eden 30 iş günü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol edecek ve devlet katkısının konut hesabının bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlayacak.