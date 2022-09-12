Devletten 1.150 TL yardım! Bugün e-Devletten başvuran yarın PTT ve ya ATM’den alıyor! Kış geldi paralar yatmaya başladı! TC sonu 1,3,5,7,9 olanlar...

Yaz aylarının sona ermesiyle milyonlarca kişi doğalgaz gibi devletin sağladığı maddi yardımları araştırmaya başladı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her yıl başvuru şartlarını sağlayan hanelere çeşitli ödemeler yapılıyor. Bu yardımlara bu yıl yenileri de eklendi. Henüz başvuruda bulunmayanlar için tüm sosyal yardım ödemelerini haberimizde derledik. TC sonu 1,3,5,7,9 ve 0,2,4,6,8 olanlara müjde! Bugün e-Devletten başvuran yarın PTT ve ya ATM'den alıyor! 1.150 TL ve üstünde ödemeler hespalara yatmaya başladı bile. İşte ayrıntılar...