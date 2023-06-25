Devlet yarı fiyatına satıyor! Volkswagen GOLF 225.000 TL, Citroën C4 Picasso 165.000 TL! Araba almak isteyenler akın etti!

Devlet yarı fiyatına satıyor! Araba almak isteyenler akın etti! Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ikinci el otomobil satış ilanları, otomobil almak isteyenler için daha uygun fiyatlı seçenekler sunuyor. Bu ilanlar sayesinde, araçları biraz daha hesaplı fiyatlarla satın alma fırsatı elde etmek mümkün oluyor. İkinci el araçlar, belirli bir süreyle sınırlı olan ilanlarla piyasaya sunuluyor ve ilana teklif vermek isteyenlerin dikkatini çekiyor.