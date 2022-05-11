Devlet tarafından karşılıksız ödeniyor! e- Devlet üzerinden başvurana 100 bin TL - 400 bin TL ilave para! TC kimlik No son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

KOBİ'ler için yeşil destek hayata geçiyor. KOSGEB tarafınca KOBİ Enerji Verimliliği Desteği Programı başlatıldı. Bu programa başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri içinse 400 bin liraya kadar destek sağlanacak. Peki, kim, nasıl faydanalacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!