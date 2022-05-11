Devlet tarafından karşılıksız ödeniyor! e- Devlet üzerinden başvurana 100 bin TL - 400 bin TL ilave para! TC kimlik No son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...
Devlet tarafından verilen destekler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şimdilerde KOBİ'lerin yeşil dönüşümü için yeni destek devreye alındı. KOSGEB, KOBİ'lerin verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri için de 400 bin liraya kadar destek vereceğini duyurdu. Programa başvurular sürüyor. Peki, nasıl yararlanılabilir? İşte merak edilenler haberimizde!
KOBİ'ler için yeşil destek hayata geçiyor. KOSGEB tarafınca KOBİ Enerji Verimliliği Desteği Programı başlatıldı. Bu programa başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri içinse 400 bin liraya kadar destek sağlanacak. Peki, kim, nasıl faydanalacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
KOBİ'lerin yeşil dönüşümü için yeni destek devreye alındı. KOSGEB, KOBİ'lerin verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri için de 400 bin liraya kadar destek verecek...
Başvurular da e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Bu programla, işletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini KOSGEB karşılayacak.