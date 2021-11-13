Devlet musluğu açtı! Sigortalı çalışanlara bile yardım yapılacak! Başvuru yaparak hemen paranızı alabilirsiniz…
Peş peşe açıklama yapıldı. Sigortalı çalışanlara bile yardım yapılacak! Devletlerin vatandaşlarına hizmet amacıyla var bulunduğu gerçeğinin bir göstergesi olan devlet yardımlarıdır. Çeşitli kamu kurumları vasıtasıyla sağlanan ödemelerde kişilerin gelir hallerine bakılıyor. Bu hal karşısında sosyal güvenlik olan vatandaşlardan ziyade olmayan vatandaşlara verilmesi tercih ediliyor. Sigortalı olarak çalışanlara oluşturulan ödemelerden birisi ise sadece kadınlara özel. Çalışma hayatında yer alan bayanlara doğum izni desteği ile çalışamadığı süreler amacıyla maaş ödemesi yapılır. Diğer ödemeler ise bütün vatandaşlar amacıyla cenaze yardımı.
Hemen müracaat yaparak yardım alabilirsiniz… Ekonomik olarak yetersiz halde olan vatandaşlar, devletin verilen yardımlardan faydalanarak daha rahat bir işlem geçirebilirler. Ancak devlet yardımı alabilmeleri amacıyla, bir grup şartları karşılamaları gerekiyor. Hükümet ve SGK doğrultusundan kısa vakit evvel sigortalıların alabileceği yardımlar açıklandı. Devletlerin vatandaşlarına hizmet amacıyla var bulunduğu gerçeğinin bir göstergesi olan devlet yardımları, halkın hayat kalitesinin arttırılması öngörülerek yapılır. Devlet desteklerinin ülkenin her kesimden vatandaşı amacıyla olması gerektiğine kuşku yoktur. Devlet desteklerinin ülkenin her kesimden vatandaşı amacıyla olması gerektiğine kuşku yoktur.
DOĞUM PARASI
Aile Bakanlığı doğrultusundan sağlanan destek ödemeleri arasında yeni anne ve baba olan ailelerde bulunuyor. Çok esas şartlar ile çocuk doğum parası gerçekleştiren Aile Bakanlığı ödemeleri çocuk sayısına göre yapıyor. Bakanlığın sağladığı desteklerden faydalanmak amacıyla ödenen sayılar ve desteklerin alınması gereken şartlar şöyle;
* Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş 1 çocuk için anne ve babalara 300 TL tek seferlik doğum parası ödenir.
* Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş 2. çocuk amacıyla anne ve babalara 300 TL'ye ek bir 400 TL doğum parası ödenir.
* İlan edilen tarih olan Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş 3. çocuk için anne ve babalara 600 TL doğum parası ödenir.
918 TL CENAZE YARDIMI
SGK resmi sitesinde cenaze yardım ödeneğine dair yapmış bulunduğu açıklamasında "Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı doğrultusundan onaylanan tanıma üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa oluşturulan yardımdır." bilgilerini kullandı.
Cenaze yardım ödeni vefat eden bireyninin birinci dereceden akrabalarına ödenir. Ödemeler aileden herkese yapılmaz. Eğer vefat eden birey evli ise ilk müracaat ile ilgili eşindedir. Eşinin dışında çocukları da cenaze yardım ödeneği amacıyla müracaat yapabilir. Fakat vefat eden birey evli değil bekar ise SGK müracaatları anne, baba yada kardeşlerin yapması halinde ödeme yapar.