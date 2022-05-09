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Devlet kurumu duyurdu! Her vatandaşın bir maaşı olacak, dilekçe ile başvurmak yeterli! 1.084,55 TL alabilirsiniz

Yeni dönemde vatandaş yararına hizmetlerine devam eden kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işgücünü yaşlılık durumundan ötürü kaybetmiş olan güvencesiz vatandaşlara aylık ödemelerin yapılacağını bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlar için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modeline ilişkin haberin ayrıntıları

Takvim
09.05.2022 08:26 - Son Güncelleme: 09.05.2022 08:26
Devlet kurumu duyurdu! Her vatandaşın bir maaşı olacak, dilekçe ile başvurmak yeterli! 1.084,55 TL alabilirsiniz

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren bir numaralı kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de ihtiyaçlara yönelik geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerini vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bakanlığın geliştirmiş olduğu yardım modellerinden birisi olan yaşlılık aylığı, 65 yaş üstü güvencesiz vatandaşlar tarafından sıklık ile sorgulanan konu başlıklarından birisi oldu. Bakanlık ilgili hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

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Devlet kurumu duyurdu! Her vatandaşın bir maaşı olacak, dilekçe ile başvurmak yeterli! 1.084,55 TL alabilirsiniz

65 Yaş Üstü Vatandaşlara Aylık Nakit Ödeme!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaşlı bireyler için ödeme hizmeti sunmaktadır.

Devlet kurumu duyurdu! Her vatandaşın bir maaşı olacak, dilekçe ile başvurmak yeterli! 1.084,55 TL alabilirsiniz

Söz konusu ödeme hizmeti "yaşlılık maaşı" veya "yaşlılık aylığı" olarak adlandırılmaktadır. Bu ödeme emekli maaşı ödemeleri ile karıştırılıyor olsa da tamamen farklı bir kategori altında sunulan nakit bir hizmettir.

Devlet kurumu duyurdu! Her vatandaşın bir maaşı olacak, dilekçe ile başvurmak yeterli! 1.084,55 TL alabilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan yaşlılık aylığı modeli, ihtiyaç sahibi olan ve iş gücünü yaşından ötürü yitirmiş olan vatandaşları kapsamaktadır.

Devlet kurumu duyurdu! Her vatandaşın bir maaşı olacak, dilekçe ile başvurmak yeterli! 1.084,55 TL alabilirsiniz

Söz konusu nakit hizmetinin tutarı, her yıl asgari ücret tutarına göre güncellenmektedir.

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