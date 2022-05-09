Devlet kurumu duyurdu! Her vatandaşın bir maaşı olacak, dilekçe ile başvurmak yeterli! 1.084,55 TL alabilirsiniz

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren bir numaralı kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de ihtiyaçlara yönelik geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerini vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bakanlığın geliştirmiş olduğu yardım modellerinden birisi olan yaşlılık aylığı, 65 yaş üstü güvencesiz vatandaşlar tarafından sıklık ile sorgulanan konu başlıklarından birisi oldu. Bakanlık ilgili hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.