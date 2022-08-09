Devlet bankaları 2+1, 3+1 odalı evleri 103 bin TL’ye satıyor! Sadece 6.210 TL peşinat yeterli! Ziraat, Vakıf, Halkbank’tan 2. el daire müjdesi

Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat ve Vakıf Bankası 2. el daireleri uygun fiyata satıyor. Düşük peşinat ve uzun vade ile vatandaşlar kolaylıkla ev sahibi olabiliyor. Örneğin Vakıfbank'tan satılık 140.000 TL'lik 3+1 daire bulunuyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bu daire 2013 yılında inşa edildi. Teminat bedeli olarak 7.000 TL isteniyor. Ziraat Bankası da Çorum'un İskilip ilçesinde 103.500 TL'ye daire satıyor. Yayımlanan ilana göre 6.210 TL peşinat bedeli isteniyor. İşte banka banka, il il ucuza 2. el konutlar...