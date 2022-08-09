Devlet bankaları 2+1, 3+1 odalı evleri 103 bin TL'ye satıyor! Sadece 6.210 TL peşinat yeterli! Ziraat, Vakıf, Halkbank'tan 2. el daire müjdesi
Devlet bankaları 2+1, 3+1 odalı evleri 103 bin TL'ye satıyor! Sadece 6.210 TL peşinat yeterli! Ziraat, Vakıf, Halkbank'tan 2. el daire müjdesi! Bankaların konut kredisi faizlerini yüksek bulanlar icradan 2. el satılık ev ilanlarını yakından takip ediyor. 3 banka yeni gayrimenkul satış ilanlarını yayımladı. Türkiye'nin bir çok ilinde konutlar 103 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. İşte detaylar...
Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat ve Vakıf Bankası 2. el daireleri uygun fiyata satıyor. Düşük peşinat ve uzun vade ile vatandaşlar kolaylıkla ev sahibi olabiliyor. Örneğin Vakıfbank'tan satılık 140.000 TL'lik 3+1 daire bulunuyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bu daire 2013 yılında inşa edildi. Teminat bedeli olarak 7.000 TL isteniyor. Ziraat Bankası da Çorum'un İskilip ilçesinde 103.500 TL'ye daire satıyor. Yayımlanan ilana göre 6.210 TL peşinat bedeli isteniyor. İşte banka banka, il il ucuza 2. el konutlar...
ZİRAAT BANKASI'NDAN SATILIK GAYRİMENKULLER!
Ziraat Bankası tarafından onlarca ilde konut ve arsa satış ilanı yayımlandı. Satılan ev ve arsaların fiyatları ve diğer tüm merak edilenler de ilanda detaylıca paylaşıldı.
Ziraat Bankası bazı ev fiyatları şöyle;
İl : Ankara
İlçe : Akyurt
Oda Sayısı : 3
Yapının Durumu : İkinci El
Başlangıç Bedeli : 400.000 TL
Teminat Bedeli : 24.000 TL