Devlet ailelere para yardımı yapıyor! Evladınız okula gidiyorsa 1.300 TL alıyorsunuz! E-devletten başvuru ekranı az evvel aktif edildi! Ortaokul...
Öğrencilere para yardımı müjdesi! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Devlet zor durumda olan ailelerin çocukları için ödeme yapıyor. Peki kimler, ne kadar para alabilir? Başvuru şartlarını taşıyanlar hemen paralarına kavuşabiliyor. Sosyal yardım ödemeleri arasının büyük bir kısmı öğrencilere yapılan ödemelerden oluşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların okul ihtiyaçlarının giderilmesi için ailelere destek sağlıyor. Ödeme miktarı ise başvuruya göre değişiyor. İşte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yapılan 2022 destek ödemelerinin tümü...
Devlet tarafından okul okuyan tüm öğrencilere para yardımı yapılıyor. Çeşitli başlıklar altında yapılan bu yardımlar 1.300- 1611 TL - 2550 TL arasında değişiyor. Çocuğu okul okuyan ailelere müjde! Başvurular e-Devlet üzerinden tek tıkla hallediliyor. Şartları sağlayan öğrencilerin hesabına direkt para düşüyor. 'Şartlı Eğitim Yardımları', 'Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY)' , 'Eğitim Materyali Yardımı' , 'Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı' , 'Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar' , 'Muhtelif Eğitim Yardımları' ve 'Ana Okulu/Ana Sınıfı Yardımı' ...
1611 LİRALIK EĞİTİM DESTEĞİ
SED yardımı olarak bilinen bu yardım, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.