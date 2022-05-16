Devlet 200 ve 500 TL'lik karşılıksız nakit hizmeti sunacağını açıkladı! Bunu herkes bilmiyor! 2 ayda bir hesaplara yatıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatani görevini yapan askerlerin, geride bıraktıkları aileleri ve çocukları için nakit hizmet sunacağını açıkladı. Bakanlığın karşılıksız olarak sunacağı nakit hizmetlerinin ayrıntıları belli oldu. İşte bakanlığın askerlerin ailelerine ve çocuklarına yönelik geliştirmiş olduğu nakit programlarının detayları
16.05.2022 09:01 - Son Güncelleme: 16.05.2022 09:01
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Asker Ailelerine Nakit Yardımı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde vatani görevini yapan askerlerin, geride bıraktıkları aileleri için nakit yardımı programı geliştirdiğini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan asker aileleri yardım programına göre sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayabilen asker ailelerine, düzenli olarak nakit hizmetinin sunulacağı bilgisi paylaşıldı.