Devlet 200 bin TL destek veriyor! 50, 55, 59, 70, 74, 78 ve 90 metrekare prefabrik ev fiyatları ballı kaymaklı! 99.900 TL'ye evinizi alın!

Prefabrik evler son yıllarda artan taleplerle birlikte daha popüler hale gelmiştir. Bu tarz evlerin avantajlarından biri, daha kısa sürede ve daha uygun maliyetle inşa edilebilmeleridir. Prefabrik evler, fabrikada üretilen ve daha sonra montaj yapılarak inşa edilen evlerdir. Genellikle çelik, beton, ahşap veya panel malzemelerden yapılmaktadırlar. Montaj süreci genellikle daha kısa sürdüğü için, prefabrik evler geleneksel evlere kıyasla daha hızlı inşa edilebilirler. Ayrıca, prefabrik evlerin çevre dostu ve enerji tasarruflu olmaları da diğer avantajlarından bazılarıdır.