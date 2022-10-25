Devlet 150.000 TL karşılıksız veriyor! Talep patlaması yaşandı! Tek katlı ve 2 katlı prefabrik evler ne kadara mal oluyor?
Tek katlı ve 2 katlı prefabrik evler son günlerde olabildiğince gözde! Bu noktada tek katlı ve 2 katlı prefabrik evler, kendi evini gerçekleştirmek isteyenler bağlamında kusursuz bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor! Peki, tek katlı ve 2 katlı prefabrik evler nedir? Dahası bu tarz evler ne kadar mal olur? İşte bu suallere dair merak edilen ayrıntıların tamamı!
25.10.2022 15:44 - Son Güncelleme: 25.10.2022 15:45
Tek katlı prefabrik evler genelde ek bir oda ya da halihazırda var olan binanın bir uzantısı olarak kullanılır. Ayrı bir ev olarak da kullanılabilirler. Fakat bu halde bir yerine iki ya da üç oda kullanmak daha iyidir. ü şunlar tam bir evden daha ucuzdur.
2 katlı prefabrik evler ayrı bir ev olarak ya da sahip olunan iki katlı binanızın uzantısı olarak kullanılabilir. Bu halde temele ilgi etmeniz gerekir. Çünkü halihazırda diğer bir bina amacıyla temel varsa döşemek zor olacaktır.