Devlet 150.000 TL karşılıksız veriyor! Talep patlaması yaşandı! Tek katlı ve 2 katlı prefabrik evler ne kadara mal oluyor?

Tek katlı prefabrik evler genelde ek bir oda ya da halihazırda var olan binanın bir uzantısı olarak kullanılır. Ayrı bir ev olarak da kullanılabilirler. Fakat bu halde bir yerine iki ya da üç oda kullanmak daha iyidir. ü şunlar tam bir evden daha ucuzdur.