Dev indirimi bitmek üzere: Sıfır arabalar binlerce liralık indirim ile satılıyor! 17.000TL’ye varan indirim veya 75.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı

Araç şirketler müşteri çekmek amacıyla birbirinden avantajlı kampanya duyurularında bulunuyorlar. Hyundai resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 3 modelinde binlerce liralık indirimler yaptığını duyurdu. Yaza özel olarak yapılan indirimler 31 Temmuz tarihinde bitiyor. Öte yandan Fiat Egea Sedan Easy Temmuz ayındaki 2.000 TL'lik zamma rağmen hala en cazip fiyat performans aracı olmaya devam ediyor. Fiat Egea Easy modelini Temmuz ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.