Detaylar netleşti! 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler! SGK'nın sunduğu en erken emeklilik yöntemleriyle EYT'ye gerek yok
1998 öncesinde kısa süreli prim gün sayası ile emekli olunabiliyorken, sonraki yıllarda bu sayı yaş ve yıl olarak uzatılmıştır. SGK' nın bu yeni düzenlemesiyle 1999 öncesi işe girenler, daha az prim sayısıyla emekli olabilme hakkı aldılar. Yeni yasa ile uzayan emeklilik yaşı ve prim sayısı söz konusu olduğunda daha erken emekli olmanın yolları aranır oldu.
13.10.2022 17:03 - Son Güncelleme: 13.10.2022 17:03