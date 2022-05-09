Detaylar açıklandı! Sosyal Güvenlik Kurumu faizsiz konut kredisi müjdesini verdi! Kendi evinizin sahibi olun! Kira öder gibi konut alın!

2021 yılının sonu itibari ile zamlanan sektörlerden biri de emlak sektörü oldu. Artan maliyetlere karşın zamlanan ikinci ve sıfır konut fiyatları, yeni dönem itibari ile kendi evinin sahibi olabilmek adına birikim yapmış olan vatandaşların bütçelerini direkt olarak etkiledi. Kendi evinin sahibi olmak ile ilgili kurdukları hayalleri suya düşen vatandaşların yüzlerini bir nebze de olsa güldürecek olan yeni müjde ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verildi. Kurum, resmi internet sitesi aracılığı ile yapmış olduğu açıklama ile birlikte, belirlemiş olduğu gruplarda yer alan ülke vatandaşlarına faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı.