Detaylar açıklandı! Sosyal Güvenlik Kurumu faizsiz konut kredisi müjdesini verdi! Kendi evinizin sahibi olun! Kira öder gibi konut alın!
Ekonomi piyasalarında gözlenen gelişmelere bağlı olarak zamlanan sektörlerden birisi de emlak sektörü oldu. Son aylarda hem ikinci el hem de sıfır konutların fiyatlarında gözlenen ani yükselişler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Bu noktada devreye giren Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili gruplarda yer alan vatandaşlara faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı.
2021 yılının sonu itibari ile zamlanan sektörlerden biri de emlak sektörü oldu. Artan maliyetlere karşın zamlanan ikinci ve sıfır konut fiyatları, yeni dönem itibari ile kendi evinin sahibi olabilmek adına birikim yapmış olan vatandaşların bütçelerini direkt olarak etkiledi. Kendi evinin sahibi olmak ile ilgili kurdukları hayalleri suya düşen vatandaşların yüzlerini bir nebze de olsa güldürecek olan yeni müjde ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verildi. Kurum, resmi internet sitesi aracılığı ile yapmış olduğu açıklama ile birlikte, belirlemiş olduğu gruplarda yer alan ülke vatandaşlarına faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Faizsiz Konut Kredisi Hizmeti 2022
Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara, faizsiz konut kredisi hizmeti ile yardımcı olacağını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Faizsiz Konut Kredisi Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun faizsiz kredi hizmetine, yalnızca kurum tarafından belirlenmiş olan gruplar içerisinde yer alan kişiler başvuru yapabilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu dul, yetim, 15 Temmuz gazileri, vazife veya harp malulleri için gruplarında yer alan kişiler için ilgili hizmetini sunacağını açıklamıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Faizsiz Konut Kredisi Hizmetine Nasıl Başvuru Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun faizsiz kredi hizmetine hem online hem de şahsen başvuru yapılabilmektedir.