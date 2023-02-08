Depremzedelere yardım hakkında detay az evvel geldi! 2 yeni hizmet devrede, e-Devlet’ten de yapılabilecek! AFAD, Türk Kızılayı: Deprem Bağış Kampanyası...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce vatandaş göçük altında kaldı. Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken, Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları, yapılacak yardımları organize etmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli yöntemler sunmak amacıyla e-Devlet Kapısı'nda iki yeni dijital hizmet geliştirdi.