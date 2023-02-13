DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devletten 15 bin TL para desteği! Depremzede nakit yardım kimlere verilecek? Ödeme tarihi...

DEPREMZEDELERE 15 BİN TL PARA YARDIMI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından taşınma yardımı ile ilgili yapılan açıklamada, " Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.