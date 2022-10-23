Depremi yaşadı sıra kıyamete geldi! Altın fiyatları durdurulamıyor! Reşat altın ve 22 ayar altın gramı kaç para? Altına yatırım yapan o tarihi bekliyor!
Özellikle eksperler Ekim ayından sonra altın fiyatlarının daha da artacağını belirtiyorlar. Bu amaçla çoğu eksper altına daha eskiden yatırım yapmış olan kimselere sabırla beklemelerini öneriyorlar. Ancak altına yatırım gerçekleştirmek isteyen kimselere de altının bundan sonra yüksek karlar bırakmayacağını belirtiyorlar. Peki, altında hadiseler nasıl gelişecek? İşte detaylar!
23.10.2022 16:05 - Son Güncelleme: 23.10.2022 16:06
Son günlerde piyasalarda yaşanan yoğun hareket yatırımcılarda kararsızlığa sebep olmuştur. Bu bağlamda yatırımcılar yabancı para birimlerine mi yoksa kıymetli metallere mi yatırım yapmaları gerekliliğini öğrenmek amacıyla uzmanlardan yapılacak olan açıklamaları beklemektedir. Uzmanlardan gelen ilk yorumlara bakarsak altının fiyatları uzun süreler süresince düşmeyecek. Altın 1.000 TL'nin üstünde ki fiyatını uzun vakit süresince koruyacak.