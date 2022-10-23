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Haberler Ekonomi Depremi yaşadı sıra kıyamete geldi! Altın fiyatları durdurulamıyor! Reşat altın ve 22 ayar altın gramı kaç para? Altına yatırım yapan o tarihi bekliyor!

Depremi yaşadı sıra kıyamete geldi! Altın fiyatları durdurulamıyor! Reşat altın ve 22 ayar altın gramı kaç para? Altına yatırım yapan o tarihi bekliyor!

Özellikle eksperler Ekim ayından sonra altın fiyatlarının daha da artacağını belirtiyorlar. Bu amaçla çoğu eksper altına daha eskiden yatırım yapmış olan kimselere sabırla beklemelerini öneriyorlar. Ancak altına yatırım gerçekleştirmek isteyen kimselere de altının bundan sonra yüksek karlar bırakmayacağını belirtiyorlar. Peki, altında hadiseler nasıl gelişecek? İşte detaylar!

takvim.com.tr
23.10.2022 16:05 - Son Güncelleme: 23.10.2022 16:06
Altın fiyatları durdurulamıyor! Depremi yaşadı sıra kıyamete geldi! Altına yatırım yapan o tarihi bekliyor! Reşat altın ve 22 ayar altın gramı kaç para?

Son günlerde piyasalarda yaşanan yoğun hareket yatırımcılarda kararsızlığa sebep olmuştur. Bu bağlamda yatırımcılar yabancı para birimlerine mi yoksa kıymetli metallere mi yatırım yapmaları gerekliliğini öğrenmek amacıyla uzmanlardan yapılacak olan açıklamaları beklemektedir. Uzmanlardan gelen ilk yorumlara bakarsak altının fiyatları uzun süreler süresince düşmeyecek. Altın 1.000 TL'nin üstünde ki fiyatını uzun vakit süresince koruyacak.

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Altın fiyatları durdurulamıyor! Depremi yaşadı sıra kıyamete geldi! Altına yatırım yapan o tarihi bekliyor! Reşat altın ve 22 ayar altın gramı kaç para?

Altın Yönü Ne Olacak?

Uzmanlardan piyasalarla alakalı her geride bıraktığımız gün daha çok yorum gelir iken önümüzde ki zamanlarda Merkez Bankasının faizler konusu ile alakalı nasıl yorumlar gerçekleştireceği da sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.

Altın fiyatları durdurulamıyor! Depremi yaşadı sıra kıyamete geldi! Altına yatırım yapan o tarihi bekliyor! Reşat altın ve 22 ayar altın gramı kaç para?

Altın fiyatlarına etkileri büyük olacak olan faiz kararlarının olumlu bir şekilde çıkması sonucunda bu durumun altın fiyatlarını da olumlu etkileyeceği sosyal medyada konuşuluyor.

Altın fiyatları durdurulamıyor! Depremi yaşadı sıra kıyamete geldi! Altına yatırım yapan o tarihi bekliyor! Reşat altın ve 22 ayar altın gramı kaç para?

Altın Yorumları Nedir?

Tacirler Yatırım bağlamında yayınlanan günlük altın analizinde, "Ons altında kısa vadede fiyatların 1.630 dolar aşağısında kalması beklenebilir.

Altın fiyatları durdurulamıyor! Depremi yaşadı sıra kıyamete geldi! Altına yatırım yapan o tarihi bekliyor! Reşat altın ve 22 ayar altın gramı kaç para?

Altın düşüş kanalının içerisinde bulunuyor. Teknik olarak 1.685 dolar ons altın amacıyla izlenecek ilk direnç noktasıdır. Kısa vadede düşüşlerde 1.615 ve 1.500 dolar takviyeleri takip edilecek.

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