Deprem sonrası talep başladı! Devlet desteği ile 250 bin 500 TL’lik müstakil bir eve 50 bin 500 TL’ye sahip olabilirsiniz!

Ev sahibi olmak isteyip de olamayanlara devlet tarafından destek veriliyor. Bu desteği alanların ilk kez ev sahibi olmaları ve ev alabilecek maddi durumlarının olmaması gerekmektedir. Bu evlere olan ilgini depremden sonra artacağı düşünülüyor. Bu sebeple devlet destekli olan bu evleri almak için başvuruların artması bekleniyor.