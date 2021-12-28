Dengeler değişti! Altın fiyatları için olmaz denilen oldu! Tarih verildi! 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...

Geçen haftaya 1.800 dolar seviyesinde başlayan ons altın, salı günü 1.785 dolara kadar geriledikten sonra yükselişe geçerek 1.805 doların üstüne tırmanmıştı. Ons altın geride bıraktığımız haftayı yüzde 1'den çok yükselişle kapattıktan sonra yeni haftaya 1.809 dolar seviyesinde başladı. Döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle eş güdümlü gram altın fiyatları 1069 lira seviyesinden 600 lira seviyelerine kadar geriledi. Güne 628 lira seviyesinden başlayan gram altın 677 seviyesi seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan pazar eksperleri önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının ne olacağı ile alakalı son dakika tahminlerde bulundu. Gram altın yükselir mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın ne kadar? Soruları cevabını buldu.