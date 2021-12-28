Dengeler değişti! Altın fiyatları için olmaz denilen oldu! Tarih verildi! 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...
İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Yabancı yatırımcılar Noel tatili evvel risk almamak amacıyla altına yöneldi. Borsa ve dövizden çıkan paralar altın doğrultusunda park edilmeye başlanınca ons altında hafif yükseliş oluştu. Her geride bıraktığımız gün daha çok düşen altın; dolar kurunun 11 lira bulunduğu süreçte ise hem düşüş, hem de belli bir miktarda yükseliş yaşadı. Saat 08.48 itibariyle gram altın 641,24 TL, çeyrek altın 1.104,00 TL, cumhuriyet altını 4 bin 408,00 TL, yarım altın ise 2 bin 213,00 TL'den satılıyor.
Geçen haftaya 1.800 dolar seviyesinde başlayan ons altın, salı günü 1.785 dolara kadar geriledikten sonra yükselişe geçerek 1.805 doların üstüne tırmanmıştı. Ons altın geride bıraktığımız haftayı yüzde 1'den çok yükselişle kapattıktan sonra yeni haftaya 1.809 dolar seviyesinde başladı. Döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle eş güdümlü gram altın fiyatları 1069 lira seviyesinden 600 lira seviyelerine kadar geriledi. Güne 628 lira seviyesinden başlayan gram altın 677 seviyesi seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan pazar eksperleri önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının ne olacağı ile alakalı son dakika tahminlerde bulundu. Gram altın yükselir mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın ne kadar? Soruları cevabını buldu.
ALTIN FİYATLARI ARTIYOR
Altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 673,67 lira civarını, en düşük ise 625,35 lira civarını gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 11:48 itibarıyla yüzde 2.70 oranında yükselişle 655.45 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1101 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 522 liradan satılıyor.
Enflasyonda yaşanan inişler ve çıkışlar altın fiyatlarında oynaklığa ortam hazırlıyor. Merkez bankalarının faiz artırarak enflasyonun önüne geçebilme çabası altın fiyatlarını baskılamaya da neden veriyor.