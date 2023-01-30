Değişti, e-Devlet’ten yapılacak! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Doğal gaz... Sosyal yardım için PTT’ye gidenlere müjde şimdi geldi!

PTT'den sosyal yardım alanlar dikkat! Doğal gaz, para destekleri, evde bakım, 65 yaş aylığı, SED ödemeleri, Aile Destek paraları için geçerli! Müjde az evvel geldi. Düzenli alın ve ya almayın herkesi ilgilendiriyor. Artık değişti. PTT aracılığı ile yapılan çeşitli kurum ödemeleri için bundan böyle PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmadı. Hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden de alabilecek. İşte tüm detaylar: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...